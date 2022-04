LOS ANGELES - Sam Asghari akhirnya buka suara terkait isu kehamilan Britney Spears. Dia mengonfirmasi kabar bahagia itu lewat sebuah unggahan di Instagram, pada 11 April 2022.

Bersama lukisan dua singa dan bayinya, pria 28 tahun tersebut mengungkapkan bahwa mereka tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. “Pernikahan dan anak adalah hal alami dari sebuah hubungan penuh cinta dan rasa hormat,” ujarnya.

Pria itu menambahkan, dirinya selalu ingin menjadi ayah. Karena itu, dia sangat antusias dengan kehamilan Britney. “Aku rasa, menjadi ayah adalah tanggung jawab paling penting dalam hidup.”

Pada Senin (11/4/2022) pagi, Britney Spears membuat heboh penggemar setelah mengunggah foto segelas kopi yang dikelilingi bunga. Bersama foto itu, dia mengaku mengalami kenaikan berat badan cukup signifikan setelah pulang traveling dari Maui.

Saat Britney mengeluhkan kondisi itu pada Sam Asghari, pria itu menebak pelantun Oops I Did It Again tengah hamil. “Jadi, aku melakukan tes kehamilan. Hasilnya, uhh well aku memang hamil,” tuturnya.

Ini akan menjadi anak ketiga bagi penyanyi 40 tahun tersebut. Dari pernikahannya dengan Kevin Federline pada 2004, dia dikaruniai dua anak laki-laki yang beranjak remaja. Britney Spears kemudian berpisah dari penari latarnya itu pada 2007.

Pada sidang konservatori pada Juni 2021, Britney sempat mengungkapkan keinginannya untuk membangun keluarga dengan Sam Asghari. Hal ini karena ada ‘larangan’ dari sang ayah untuk memiliki anak selama masa konservatorinya.

“Aku ingin punya hidup yang nyata. Ingin menikah dan punya anak (lagi). Sedangkan di bawah konservatori, aku tidak diizinkan menikah dan memiliki bayi,” ujarnya saat bersaksi di Pengadilan Tinggi Los Angeles kala itu.*

(SIS)