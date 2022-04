SEOUL - K-Popers, ada kabar baik untukmu. Korea Selatan resmi mencabut aturan jarak sosial, mulai 18 April mendatang. Hal itu diumumkan Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Korea Selatan (CDSC HQ), pada 15 April 2022.

Dengan pencabutan aturan tersebut, ada dua relaksasi aturan yang diberlakukan CDSC HQ bagi industri hiburan. Pertama, semua penonton diperbolehkan bersorak dan menyerukan fanchant saat konser musik atau event olahraga, baik indoor maupun outdoor.

Namun, lembaga itu menyarankan penonton untuk menahan diri. “Sebaiknya, setiap orang tidak menimbulkan kebisingan berlebihan selama aktivitas di dalam ruangan untuk mencegah penyebaran virus,” ujar lembaga itu, dikutip dari Allkpop, pada Jumat (15/4/2022).

Kedua, tak ada lagi denda. Jika sebelumnya, ada denda bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 di Korea Selatan, kini tidak lagi. Setiap orang hanya disarankan untuk menahan diri, tanpa adanya hukuman.

Meski CDSC HQ memberikan kelonggaran aturan, namun lembaga itu masih mewajibkan setiap orang untuk memakai masker. Namun keharusan itu hanya untuk di dalam ruang.

Relaksasi aturan ini tentu akan menguntungkan para idol K-Pop yang rehat konser tatap muka dengan penggemarnya selama hampir 3 tahun terakhir. Kini mereka dapat mendengar kembali sorak sorai penggemar di venue konser.

Dengan aturan baru tersebut, maka penggemar bisa menghidupkan kembali venue konser dengan fanchant mereka. Setidaknya, para STAY bisa memulainya saat tur dunia Stray Kids bertajuk ‘Maniac’ di Seoul, pada 29 April hingga 1 Mei 2022.

Para Inner Circle juga bisa bernyanyi bersama WINNER dalam konser solo ‘The Circle’ pada 30 April hingga 1 Mei mendatang. Sementara Epik High akan menggelar konser ‘2022 Epik High Is Here Encore’ di Seoul, pada 13-15 Mei 2022.*

BACA JUGA:

Konser Justin Bieber di Jakarta Digelar November, Sandiaga Uno Komen Begini

Reza Arap Putuskan Vakum dari Media Sosial: I am Not Okay

(SIS)