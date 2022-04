SEOUL - V BTS menghabiskan waktu bersama aktor Kang Dong Won di Las Vegas, Amerika Serikat. Kebersamaan keduanya diunggah V lewat Story di Instagram, pada 13 April 2022.

Dari unggahan tersebut diketahui bahwa keduanya menghadiri pertunjukan Michael Jackson ONE by Cirque Du Soleil di Las Vegas. Aktor My Briliant Life itu terlihat memegang pundak V dan tersenyum ke arah kamera.

V menempatkan label ‘Geochang hyung’ di bagian topi Kang Dong Won dan ‘Geochang dongsaeng’ di topinya. Geochang merujuk pada kawasan di Provinsi Gyeongsang Selatan yang merupakan asal kedua artis tersebut.

Di lain pihak, V dan BTS masih disibukkan dengan konser mereka ‘Permission to Dance On Stage’ di Allegiant Stadium, Las Vegas, Amerika Serikat. Mereka sudah menyelesaikan dua pertunjukan, pada 8 dan 9 April silam.

Mereka masih menyisakan dua konser lainnya yang akan digelar di venue yang sama pada 15 dan 16 April 2022. Sementara Kang Dong Won diketahui berada di Amerika Serikat setelah teken kontrak dengan Creative Artists Agency.*

