JAKARTA - Konten berbentuk audio semakin digemari masyarakat. Kini, semakin banyak masyarakat, bahkan para public figure yang membuat konten audio mereka sendiri.

Kalau Anda masih bingung mencari konten audio yang menyuguhkan berbagai topik menarik, maka RCTI+ bisa menjadi pilihan. Karena aplikasi ini memiliki beragam konten audio yang dapat didengarkan secara gratis tanpa perlu registrasi.

Lalu konten audio apa saja yang ditawarkan RCTI+? Ini bocorannya.

Radio

Pertama, ada radio yang dapat didengarkan secara online dengan beragam pilihan stasiun radio tidak hanya dari dalam namun juga luar negeri.

Podcast

Podcast belakangan sedang naik daun dan menjadi konten yang disukai masyarakat karena menceritakan hal-hal yang sebelumnya belum pernah diceritakan. RCTI+ juga menyediakan bermacam judul podcast yang memiliki topik-topiknya masing-masing.

Tersedia pula beragam judul podcast yang cocok didengarkan selama bulan Ramadan. Beberapa yang bisa menjadi pilihan adalah Podcast Kamus Ustadz dan Podcast Kultum yang merilis episode baru setiap hari.

Audio Series

Konten cerita suara juga mulai populer di tengah masyarakat karena pendengar bisa mendapatkan sensasi seperti didongengkan. Ada sederet cerita suara seru yang bisa dinikmati di RCTI+.

Bagi pencinta horor, ada cerita suara Pengabdi Sekte Terlarang. Ada juga cerita-cerita legendaris seperti Saur Sepuh yang tersedia tiga musim di RCTI+. Tidak ketinggalan versi suara dari sinetron yang sampai saat ini masih menjadi pemuncak rating di televisi, audio series Ikatan Cinta.

Audiobook

Selanjutnya, audiobook yang merupakan bentuk suara dari buku-buku novel terkenal. Pencinta buku bisa mendengarkan berbagai audiobook di RCTI+, dari Sherlock Holmes: A Study In Scarlet hingga novel Salah Asuhan, karya populer dari Abdul Moeis.

Semua konten audio di RCTI+ dapat dinikmati secara gratis. Anda hanya cukup mengunduh aplikasi ini secara gratis di App Store maupun Play Store. Lalu ketika masuk ke halaman home RCTI+, klik logo “AUDIO+” di bagian atas layar

Kemudian, Anda hanya cukup menggeser layar ke bawah untuk mencari konten-konten yang telah disebutkan di atas.*

