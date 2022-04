SEOUL - Petarung UFC Kim Dong Hyun menjadi member baru program reality show The Return of Superman. Dia akan tampil dalam program populer tersebut bersama kedua anaknya.

“Episode perdana Kim Dong Hyun dan putrinya dalam program itu akan tayang pada akhir April 2022,” ujar Bonboo ENT selaku agensi sang atlet, dikutip dari Soompi, Selasa (12/4/2022).

Atlet dan bintang TV 40 tahun itu menikahi Song Ha Yool pada September 2018, setelah berpacaran selama 10 tahun. Mereka kemudian dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki pada 2019.

Sekitar 2 tahun kemudian, istrinya melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin perempuan. Dengan bergabungnya dia dalam program itu, maka aktor Champion tersebut akan semakin sibuk.

Kim Dong Hyun diketahui menjadi member tetap dalam dua program TV lainnya: Amazing Saturday (tvN) dan Master in the House (SBS). Dia merupakan atlet UFC kedua yang bergabung dalam The Return of Superman.

Pada September 2013, Choo Sung Hoon bergabung dalam acara itu bersama putrinya, Choo Sarang. Setelah 2 tahun, Choo dan istrinya model Jepang Shiho Yano mengonfirmasi mundur dari acara tersebut.*

