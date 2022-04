MENJADI juara 4 di ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season, penyanyi Melisa Hartanto mendapat banyak perhatian dari para penikmat musik di Indonesia. Terutama setelah penampilannya menyanyikan lagu “Los Dol” yang dipopulerkan Denny Caknan viral hingga mencapai lebih dari 8.5 juta penonton di YouTube.

Kini, penyanyi asal Surabaya tersebut mempersembahkan single perdananya berjudul “Tak Lagi Rindu” pada 8 Oktober 2021. Diciptakan oleh komposer Martinus Tintin (TINTIN), lagu ini menceritakan pilunya seseorang yang telah berkali-kali dikecewakan.

Wanita kelahiran 12 Juli 1994 tersebut menyebutkan bahwa single “Tak Lagi Rindu” menggambarkan isi hati seseorang yang berada di dalam kegelisahan ketika harus melepaskan pasangannya yang sudah menyakitinya berulang kali.

BACA JUGA:Beri Semangat Para Pejuang Cinta, Melisa Hart Rilis Single Kedua

Melisa mengaku sangat senang dan puas dengan single debutnya ini. “Dari lagunya sendiri, dari instrumennya juga, aku merasa aku banget, lagu ini menurut aku heartbreaking and very beautiful at the same time,” ujar Melisa.

Tak hanya membagikan keseruan proses syuting video klip “Tak Lagi Rindu” yang berlangsung di Surabaya, Melisa juga mengabadikan momen rekaman lagu ini. “Aku sangat beruntung di project single pertama aku ini, aku dikelilingi oleh orang-orang yang hebat banget dalam bidangnya,” ujar Melisa.

Bagi yang sudah penasaran, yuk langsung intip keseruan di balik layar “Tak Lagi Rindu” hanya di YouTube channel Melisa Hart!

https://www.youtube.com/watch?v=PRds7T_TUsM

(dwk)