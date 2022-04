SINETRON ‘Kuraih Bintang Season 2’ selalu menawarkan cerita yang menarik, memotivasi dan menginspirasi lewat kisah seorang anak bernama Ucup, dapat disaksikan setiap hari, pukul 20.00 WIB.

Kuraih Bintang spesial Ramadan menghadirkan 3 tokoh baru. Suheil Fahmi sebagai Demian. Demian merupakan anak yang suka petualangan, suka keseruan sehingga seringkali membuat onar dan jago sepak takraw. Teuku Ryan yang berperan sebagai Ustd. Athar memiliki kepribadian yang santun. Kalau ada konflik lebih memilih menjadi pendengar. Kehadirannya digandrungi ibu ibu kampung menambah cerita semakin ramai. Terakhir ada Bobby Maulana yang berperan sebagai Boba (Bobi Bahrudin). Sultan Orang Kaya Baru (OKB) dari Ciujung karena mendapatkan warisan dadakan dari kakeknya. Namun walau OKB, Boba sosok yang pelit dan sering diisengin anak anak desa Ciherang.

Pada episode hari ini, kisah bermula ketika Nino curiga Yayat mau melakukan sesuatu, Nino meminta supirnya untuk mengikuti Yayat. Di perkebunan Nino dan supir terjebak dengan warga yang marah dan mendemo, Supir Nino panik langsung memundurkan mobil menghidari amukan warga, ternyata Yayat hanya kerjain Nino dan Supirnya.

Tora mendapatkan telepon dari Yayat yang menginfokan bahwa Bara mempengaruhi warga. Tora marah dan datangi Bara, mereka bertengkar dan banyak warga yang berpihak kepada Bara. Tora semakin marah namun dicegah oleh Tasya. Ucup yang mengajak pak RT untuk mengatasi masalah di Masjid.

Pak RT dan Ustad Athar menanyakan masalah kepemilikan Wan Boba, Wan Boba menunjukkan sertifikat, dan semua yakin itu memang tanah milik Wan Boba. Karena melihat Ziva, Wan Boba akhirnya mengijinkan warga untuk menggunakan Masjid. Demian sedang tiduran, sempat terganggu karena Gugun dan Team Kevin berantem.

Demian terbangun dan kerjain Gugun. Ko Along ajak Dean bertemu dengan seseorang,ternyata adalah Demian yang sempat melempar bola takraw kepada Ko Along, Ko Along tahan.

Saksikan terus sinetron 'Kuraih Bintang Season 2'

Program sinetron 'Kuraih Bintang Season 2' merupakan produksi dari MNC Pictures

