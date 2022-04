NIKITA Willy telah melahirkan bayi laki-laki secara normal. Ia melahirkan bayi di Amerika.

Indra Priawan setia menemani Nikita Willy saat proses persalinan. Dia pun berpose bersama bayi laki-laki mungil nan menggemaskan.

Foto keduanya terungkap dalam Instagram story kakak Nikita Willy, Winona Willy. Indra mengenakan kaus pink menyapa bayinya.

"Congratulation @nikitawillyofficial94 dan @indpriw," tulis nonawilly.

"Welcome to the world," tambahnya.Â

Wajah bayi Nikita Willy yang lahir di Amerika ini sungguh menggemaskan. Bayi itu dalam kondisi melek dan terdiam saat diletakkan di tempat tidur bayi. Sebelumnya, ibunda Nikita Willy, Yora Febrina, mengabarkan bahwa cucunya itu lahir pada Kamis 7 April 2022. Nikita Willy harus berjuang 11 jam dalam proses persalinan ini dengan induksi. "Alhamdulillah telah lahir secara normal cucu pertama kami, laki-laki dengan berat 3 kilogram pada hari ini, Kamis 07/04/2022 jam 23.49 (waktu LA)," katanya.