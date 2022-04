INILAH sinopsis Original Series Have a Nice Date, original series yang sudah tayang di Vision+.

Ya, Vision+ baru saja merilis original series bergenre drama romantis berjudul Have a Nice Date. Original series produksi MNC Pictures tersebut dirilis pada hari ini, Jumat (8/4/2022).

Sutradara Indra Wang mengatakan, Have a Nice Date bermula dari novel. “Tadinya mau dibuat film, cuma ketemu sama Mas Rick dan tim Vision+, lalu brainstorm, jadilah original series ini,” kata Indra Wang dalam konferensi pers yang digelar di MNC Vision Tower, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (8/4/2022).

Sinopsis orinal series Have a Nice Date ini mengangkat tema online dating. Series ini menceritakan perjuangan sosok perempuan bernama Natasha dalam mencari pasangan baru usai putus dari kekasihnya, Reno. Melalui sebuah aplikasi kencan daring atau dating apps, dia berusaha mencari lelaki yang sempurna.

Di sepanjang perjuangannya mencari cinta yang baru, Natasha bertemu dengan berbagai lelaki dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Tak hanya itu, dia juga berjuang melawan rasa rindunya kepada Reno dan berusaha untuk move on.

Menurutnya, fenomena dating apps yang populer di tengah masyarakat sangat menarik untuk diangkat. Tak hanya hype di kalangan anak muda, ada pula pesan moral dari original series Have a Nice Date.

“Aku melihat bahwa when you playing dating apps, kita akan mencari yang sempurna. Memang jujur, kalau main dating apps, itu kan akan dikasih terus. Nah, di Have a Nice Date, Natasha ini lah representasi pengguna yang mencari laki-laki sempurna,” ujarnya.

“Artinya, pesannya, di balik setiap kelebihan, baik perempuan atau laki-laki pasti ada kekurangannya. Dan kita harus menerima kekurangannya,” kata Indra Wang.

Original series Have a Nice Date ini diperankan oleh Vonny Felicia sebagai Natasha, Raja Gianucca sebagai Reno, Cathy Fakandi sebagai Jessica, Bagas Ran sebagai Gio, Julian Jacob sebagai Hanzel, dan Rizky Nanda sebagai Rico.

Tayang perdana hari ini, Have a Nice Date memiliki 6 episode. Original series ini akan rilis setiap minggunya di pukul 16.00 WIB.