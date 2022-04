SEOUL - Jung Ho Yeon tampaknya diuntungkan dengan sukses serial Squid Game di Amerika Serikat. Pasalnya, sejak drama itu menuai popularitas dia digaet untuk membintangi berbagai proyek Hollywood.

Terbaru, Saram Entertainment mengumumkan, sang aktris resmi bergabung dalam film The Governesses. “Film itu akan diarahkan oleh sutradara Joe Talbot,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Kamis (7/4/2022).

Film tersebut diadaptasi dari novel berjudul serupa karya penulis Perancis Anne Serre, yang dirilis pada 2018. Menurut Deadline, film itu berkisah tentang tiga pengasuh anak yang menjadi masalah di rumah tempat mereka bekerja.

Jung Ho Yeon, Lily-Rose Depp, dan Renate Reinsve akan berperan sebagai tiga pengasuh tersebut. Sekadar informasi, Lily-Rose merupakan putri aktor Johnny Depp dan penyanyi Perancis, Vanessa Paradis.

Lily-Rose dikenal lewat sejumlah proyek akting, termasuk The Dancer dan Wolf. Sementara Renate Reinsve dikenal lewat perannya dalam film The Worst Person in the World yang membawanya memenangkan trofi Best Actress Festival Film Cannes.

Film The Governesses akan menjadi proyek akting terbaru Jung Ho Yeon setelah dia juga mengonfirmasi keterlibatannya dalam serial Apple TV+ terbaru, Disclaimer. Serial itu akan diarahkan oleh sutradara Alfonso Cuaron.*

(SIS)