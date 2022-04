SEOUL - Lee Ji Eun alias IU dikabarkan menolak tawaran untuk membintangi drama baru penulis Park Ji Eun. Ia adalah penulis skenario di balik sederet drama populer Korea, seperti My Love From the Star dan Crash Landing On You.

Kabar tersebut kemudian dijawab oleh agensi sang idol, EDAM Entertainment. Agensi itu membenarkan kalau aktris Hotel Del Luna tersebut dipinang untuk membintangi drama tersebut.

“Namun, dengan berat hati dia harus menolak tawaran itu,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Rabu (6/4/2022).

Sayangnya, agensi tersebut tidak membeberkan alasan IU menolak tawaran itu. Namun besar kemungkinan sang penyanyi menolak tawaran tersebut karena jadwal kerja yang bentrok.

Pasalnya, penyanyi 28 tahun itu diketahui akan mulai syuting drama Money Game pada Mei 2022. Drama karya penulis Bae Jin Soo itu akan mempertemukannya dengan Ryu Jun Yeol, Park Jung Min, Park Hae Joon, dan Bae Sung Woo.

Drama delapan episode itu berkisah tentang delapan orang yang ditempatkan dalam kondisi ekstrem di mana mereka terisolasi dari masyarakat.*

(SIS)