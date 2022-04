JAKARTA - Vokalis grup musik Fourtwnty, Ari Lesmana, mengumandangkan adzan subuh di acara Youtube Vincent dan Desta. Seperti deiketahui, duo presenter dan YouTuber, Vincent dan Desta kembali menyuguhkan konsep baru di kanal YouTube miliknya.

Mereka baru saja membuat program khusus Ramadhan di waktu sahur dan buka puasa. Benar saja, konsep YouTube Vindes pun menjadi perhatian publik sejak tayangan episode pertama.

Selain dari banyolan khasnya, tayangan tersebut juga syarat akan nilai Ramadhan. Bahkan dalam tayangan itu, Vindes menampilkan kuliah tujuh menit alias Kultum. Ceramah ini langsung disampaikan pendakwah kondang, Quraish Shihab.

Ari tampak mengenakan busana muslim lengkap dengan peci hitamnya. Tiap lantunan adzan sang musisi di barengi tulisan kalimat arab beserta artinya.

Hal ini tampak seperti adzan di siaran televisi swasta kebanyakan. Namun bedanya, video klip adzan subuh yang dilantunkan Ari Lesmana berlatar belakang nuansa galaksi.

Video klip adzan Ari Lesmana di YouTube Vindes ini bahkan trending di Twitter. Banyak netizen yang tak menyangka kanal YouTube Vindes menampilkan konsep tersebut.

Bahkan banyak netizen yang mengaku kagum dengan suara adzan Ari Lesmana itu.

"@vindestwitt keren banget acara sahurnya. Terniat sampai ada adzan eksklusif dari Ari Lesmana. Keren," tulis akun @sobat***.

"Keren banget konsep acara sahurnya Vindes, salut sih mana kepikiran aja lagi yang adzan Ari Lesmana. Ni jangan-jangan besok akan ada tadarus Al-Quran bersama Pamungkas hhayyy," tulis akun twitter @iqbal***.

"Out of the boxxxx @vindestwitt , rispeekk @ari_lesmana," tulis akun @Mikazu***.

(aln)