DEDDY Corbuzier selalu terlihat awet muda, body berotot, dan bugar di berbagai kesempatan. Padahal usianya kini sudah 45 tahun.

Ya, pria yang lahir 28 Desember 1976 ini selalu menerapkan gaya hidup sehat hingga kini di usianya yang tak lagi muda. Menurutnya, kesibukan mengurus keluarga bukan alasan agar seseorang bisa mengesampingkan pola hidup baik.

Deddy mengakui, banyak menjumpai kawan-kawannya yang seusia dengannya memakai alasan tersebut. Tak punya waktu menjaga kebugaran tubuh karena terlampau sibuk dengan urusan keluarga.

"Usia saya mau mencapai 50 tahun. Saya selalu mendengar banyak teman beralasan, 'saya tidak punya waktu untuk makan sehat dan olahraga karena harus menemani istri di rumah, atau menemani anak bermain'," kata Deddy saat Press Conference Flimty X Deddy Corbuzier, di kawasan PIK, Jakarta Utara.

Tetapi Deddy malah memiliki pemikiran lain. Ayah Azka Corbuzier ini justru merasa harus menerapkan hidup sehat agar kondisi tubuhnya baik hingga mampu menikmati waktu bersama keluarga.

"Saya punya mindset, 'saya harus bisa main sama anak, main bareng, karena punya kondisi badan yang baik'," kata Deddy.

Atas dasar pemikirannya ini, Deddy selalu berusaha menjalankan kiat hidup sehat. Hal ini juga yang membuatnya perlahan pulih dari kondisinya yang sempat tak mampu untuk berdiri dan berjalan karena pernah mengalami Hernia Nukleus Pulposus (HNP).

"Tulang saya dari atas sampai bawah kejepit, udah tes di RSPAD. Jadi harusnya saya enggak bisa berdiri menurut ilmu kedokteran," tuturnya.

Deddy membeberkan gaya hidup sehat sederhananya yang bisa dilakukan dengan mudah. Seperti berolahraga singkat dengan rutin dan mengonsumsi makanan yang mengandung fiber (serat).

"Olahraga cukup 40 menit dan dilakukan 2 hari sekali, cukup. Biasanya saya makan sekali sehari, jadi saya butuh fiber," kata Deddy.

Paling minimal, olahraga ini bisa dilakukan 5 kali seminggu dengan push up yang cukup. Makanan yang dikonsumsi juga harus diperhatikan karena menurutnya, olahraga hanya memiliki 30 persen pengaruh terhadap bentuk tubuh.

Deddy juga tak mudah percaya dengan produk-produk kesehatan yang menawarkan langsung mengubah bentuk tubuh ideal secara instan. Menurutnya, produk ini hanya untuk membantu, bukan mengubah.

"Kalau ada produk datang ke saya, saya bilang, 'gue enggak mau bawain produk dengan embel-embel ini bikin kurus, karena saya bohong. Enggak mungkin bisa bikin kurus, tapi membantu membuat badan sehat, langsing, segar," kata Deddy.

Ia pun menyarankan untuk mereka yang sedang dalam upaya penurunan berat badan perlu menjaga keharmonisan tubuh. Artinya, menjaga pola makan, kontrol apa yang masuk dalam tubuh, kurangi gula, kontrol stres, dan aktivitas fisik seperti olahraga juga harus dilakukan.

“So, satu pesan saya terakhir, agar bisa hidup Fit, Slim, and Healthy itu juga butuh konsistensi. Diet yang terbaik adalah diet yang dilakukan. So, do it now," pungkas Deddy saat memperkenalkan Flimty dan Flimeal.