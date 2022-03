JAKARTA - Aktor Jefri Nichol menjadi perbincangan hangat warganet. Hal tersebut lantaran dia meladeni salah satu netizen untuk ‘baku hantam’ di sebuah ring tinju di Bandung, Jawa Barat.

Baku hantam ini bermula dari cuitan Jefri Nichol di Twitter. Saat itu, aktor Jakarta vs Everybody ini melakukan doksing kepada salah satu akun Twitter yang membagikan situs ilegal filmnya.

Gara-gara hal itu, Jefri Nichol sempat diserang warganet termasuk akun @keanupahlevi. Keduanya akhirnya bertemu di Bandung dan adu jotos di ring tinju hari ini, Selasa (29/3/2022).

Hal tersebut tampak di media sosial Twitter Jefri Nichol. Dalam platform itu, pria 23 tahun ini membagikan videonya sedang bertinju dengan seorang pria. Diketahui, pria itu adalah @keanupahlevi.

“Sama-sama pertama kali tanding, good fight bro @keanupahIevi,” kata Jefri Nichol dikutip dari Twitter-nya, Selasa.

Di Twitternya, Jefri juga memuji lawan mainnya. “Udah selesai, gua respect dia beneran dateng,” tulis Jefri lagi.

Diketahui dalam pertandingan adu jotos ini, Jefri Nichol keluar sebagai pemenang. “I lost and @jefrinichol won by KO. But i came, so thank you bro, see you later,” cuit akun @keanupahIevi.

