Jefri Nichol kembali berakting lewat film Jakarta vs Everybody, yang tayang terbatas di Bioskop Online mulai 19 Maret 2022. Di film ini, Jefri Nichol berperan sebagai Dom, seorang anak rantau yang ke jakarta demi mengejar mimpi sebagai aktor ternama.

Sayangnya, Dom diceritakan justru terjebak ke dalam pergaulan para pengedar sabu. Jefri Nichol mengatakan bahwa peran Dom tersebut cukup menantang baginya, karena karakter Dom yang lumayan jauh berbeda dengan dirinya.

“Sebenarnya bagian relatable aku sebagai Dom itu cuma di bagian awalnya, waktu jadi aktor itu, selebihnya wah enggak (tidak sama seperti seorang Jefri Nichol),” ungkapnya dalam jumpa pers virtual yang diadakan pada 18 Maret 2022.

Namun, selama masa pendalaman karakter, Jefri Nichol merasa terbantu, karena ia dipertemukan dengan mantan kurir pengedar sabu. Di saat itulah ia belajar tentang bagaimana membuat paket sabu dan cara mengirim paket tersebut.





Jefri Nichol pun mengatakan, ternyata menjadi pengedar atau kurir sabu bukan hal yang mudah. Saking sulitnya ia sampai menyebutnya sebagai prakarya. “Bener, itu kayak prakarya,” ucapnya.

Bukan cuma menantang di bagian kurir narkoba, di film ini juga masih ada bagian menantang lain, yaitu saat Jefri Nichol dituntut beradegan ranjang dengan lawan mainnya. Tak tanggung-tanggung, ia akan melakukan dua adegan ranjang dengan dua orang yang berbeda, yaitu dengan Wulan Guritno dan Dea Panendra.

Secara keseluruhan, Jakarta vs Everybody adalah film yang cukup menantang untuk seorang Jefri Nichol. Meski begitu, ia mengakui nyaman berperan sebagai seorang Dom di film karya sutradara Ertanto Robby Soediskam ini.

Jakarta vs Everybody lengkapnya bercerita tentang Dom (Jefri Nichol) yang memutuskan pergi merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpinya sebagai aktor. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang menimpanya, ia bertemu dengan Pinkan (Wulan Guritno) dan Radit (Ganindra Bimo) yang membawanya semakin terperosok ke gelapnya kehidupan metropolitan Jakarta.

Apakah Dom berhasil memperjuangkan mimpinya? Yuk langsung nonton Jakarta vs Everybody yang tayang terbatas di Bioskop Online mulai 19 Maret 2022. Film Jakarta vs Everybody bisa diakses melalui website www.bioskoponline.com dan melalui aplikasi Bioskop Online yang dapat diunduh di App Store dan Google Play Store.

Tiket bisa didapatkan di www.bioskoponline.com seharga Rp30.000.

