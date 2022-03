JAKARTA - Sebagai ajang pencarian bakat, sudah sepantasnya Indonesian Idol mengeluarkan orang orang berbakat. Namun, Rimar Callista bukan hanya berbakat, kisah perjuangannya membuat Rimar patut dijadikan panutan.

Rimar sudah memiliki bakat menyanyi dari kecil, dan dukungan dari keluarganya menjadi faktor kesuksesannya sekarang. Pamannya Rimar juga memiliki peran yang besar saat Rimar ingin membuat demo; Pamannya bermain piano untuk membuat musik, dan Rimar menyanyikan lagu yang sering Ia buat di kamar mandi.

Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Ia pernah mengikuti ajang pencarian bakat dan kompetisi menyanyi lainnya. Ia menempati posisi ketiga di Starvoices Indonesia, The Voice Indonesia musim kedua, ASEAN “Be Our Rock & Pop Soul” di Vietnam, I Can See Your Voice Indonesia, dan menyanyi di sebuah konser di Rusia, dimana Ia bernyanyi bersama Dimash Kudaibergen, penyanyi asal Kazakhstan.

Dimash adalah idola Rimar sejak lama, Ia juga sering membuat cover lagu Dimash di YouTube. Ia dipertemukan dengan Dimash Kudaibergen dari fanbasenya, dan mereka berdua menyanyikan “Unforgettable Day” di St. Petersburg, Rusia, dengan sekitar 13.000 penonton.

Di luar kesibukan konser dan audisinya, penyanyi berusia 25 tahun ini juga menyisihkan waktu untuk kuliah loh. Rimar kuliah di Universitas Trisakti di jurusan Teknik Perminyakan. Ia lulus di tahun 2020 dan langsung melanjutkan kariernya di dunia hiburan.

(aln)