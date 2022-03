JAKARTA - Aktor Vino G Bastian merayakan ulang tahun ke-40 pada 24 Maret kemarin. Momen ulang tahun sang aktor dibagikan melalui media sosial Instagramnya.

Melalui postingan itu, Vino mengunggah potretnya dengan kue ulang tahun bertema vespa. Dia juga terlihat merayakan ulang tahunnya bersama keluarga kecilnya, yakni sang istri, Marsha Timothy dan putrinya, Jizzy Pearl Bastian.

“So much love and blessings for me today, thank god. Love you Mammoy & Jizzoy for all the surprises. May Allah bless and protect us all (Banyak cinta dan syukur untukku hari ini, Terimakasih Tuhan. Aku mencintaimu istri dan anakku, untuk semua kejutan. Berharap Tuhan melindungi kita),” kata Vino G Bastian dikutip dari Instagramnya, Jumat (25/3/2022).

Unggahan tersebut pun menuai banyak komentar warganet. Mereka tak menyangka bahwa ayah satu anak ini telah berusia 40 tahun. Pasalnya, penampilan Vino masih terlihat awet muda layaknya akhir 20 tahunan dan awal 30 tahunan.

“HBD bang Vino. Gileee 40 tahun kayak masih 27,” kata warganet.

“Semakin tua, semakin ganteng,” komentar yang lain.

“Demi apa 40 tahun? Berasa masih 30 tahunan weehh,” sahut warganet.

“Bukan maen pesona om om 40 tahun rasa 25,” kata warganet lainnya.

