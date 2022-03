JAKARTA - Cantika Abigail memulai langkahnya tanpa GAC dengan merilis mini album solo perdananya, ‘Ode to Blue’, pada 29 Oktober silam. Dia mengaku, album itu memiliki makna tersendiri baginya.

“Kata ‘ode’ itu kayak puisi yang dinyanyikan. Sebenarnya, bukan lirik-liriknya diambil dari puisi, tapi lagu-lagu dalam album ini seperti syair yang dinyanyikan,” ujarnya saat tampil sebagai bintang tamu dalam Live Okezone Stories, pada 25 Maret 2022.

Sementara kata ‘blue’, menurut Cantika, dipilih karena warna biru merupakan bagian dari hidupnya. Terutama, sepanjang masa pandemi COVID-19. Dia mengungkapkan, menghabiskan sebagian besar waktunya di Bali.

“Jadi, blue di sini menggambarkan laut, air, serta tempat di mana aku sering menulis lagu. Dari sanalah ide-ide untuk menciptakan lagu muncul,” tuturnya lagi.

Bagi Cantika, lima lagu yang terdapat dalam mini album ‘Ode To Blue’ juga ungkapan terima kasih atas proses hidup yang dialaminya selama 2 tahun terakhir. Pandemi COVID-19, membawanya pulang ke pantai dan laut.

Cantika Abigail dalam lanjutan keterangannya mengungkapkan, sekitar 80 persen dari lima lagu yang terdapat dalam album solo perdananya tersebut, ditulis sendiri olehnya. Adapun kelima lagu itu adalah Ace of Hearts, T.L.C, Your Loss, Start Over, dan Sign.

Selama proses penggarapan lagu, Cantika mengaku, dibantu oleh Kenny Gabriel untuk penulisan lirik maupun produksi lagu.*

