JAKARTA - Cantika Abigail menceritakan perjalanan kariernya tanpa GAC. Dia mengaku, dalam proyek solonya kali ini dia mendapat ruang yang membebaskannya dalam berekspresi.

“Aku bisa bilang, ‘Ode To Blue’ merupakan akumulasi dari ide-ide yang selama ini sebenarnya ingin aku buat bersama GAC. Tapi mungkin terasa kurang cocok dan aku tak mau memaksakan,” ujarnya saat tampil di Live Okezone Stories, pada 24 Maret 2022.

Sejak tahun 2019, GAC memutuskan vakum dari panggung musik. Hal itu dimanfaatkan penyanyi 28 tahun tersebut untuk menggarap proyek solo yang bisa dinikmati para penggemarnya.

“Aku buat mini album yang tak hanya memuat satu dua lagu doang. Album ini kayak ‘kartu nama’ yang mendefinisikan seorang Cantika Abigail instead of GAC,” tuturnya menambahkan.

Cantika mengungkapkan, keputusan vakum bertujuan untuk membuat personel GAC lebih ‘sehat’. Selain itu, momen tersebut akan memberikan kesempatan untuk masing-masing personel mengembangkan musikalitas mereka.

Cantika Abigail menambahkan, “Pada akhirnya, kami bertiga merilis mini album masing-masing dengan warna yang berbeda satu sama lain. Jadi memang warna itulah yang memang ingin kami perkuat dan diperkenalkan kepada publik.”

Mini album ‘Ode To Blue’ yang dirilis pada 29 Oktober 2021 itu terdiri atas lima lagu: Ace of Hearts, T.L.C, Your Loss, Start Over, dan Sign. Dari lima single tersebut, penyanyi 28 tahun tersebut sudah merilis tiga video klip.

Hasilnya, video klip Ace of Hearts yang dirilis 4 bulan lalu di YouTube tersebut sudah ditonton lebih dari 1 juta kali.*

