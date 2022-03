TERSELENGGARA dengan megah, meriah dan tentunya menghibur, GTV menghadirkan Indonesian Comedy Awards sebagai malam penghargaan prestisius untuk insan komedi Tanah Air. Performance berkelas yang ditampilkan oleh Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Ghea Youbi, Om PMR, Sule hingga Rina Nose berhasil menjadi mood booster bagi siapapun yang menyaksikan aksi panggung mereka. Di malam penghargaan yang spesial kali ini, GTV memberikan Lifetime Achievement Awards kepada Warkop DKI sebagai pelopor komedi di Indonesia. Penghargaan yang diberikan kepada Warkop DKI ini ternyata membuat hati Indro tersentuh dan ia berharap ajang penghargaan pada insan komedi di tanah air ini bisa terus hadir. Indro yakin, dengan adanya apresiasi prestisius seperti Indonesian Comedy Awards, akan membuat insan komedi di seluruh tanah air lebih termotivasi menghasilkan karya – karya terbaik mereka.

“Terimakasih untuk GTV pada acara Indonesian Comedy Awards, yang telah menganugerahkan Lifetime Achievement Award kepada Warkop DKI. Terimakasih juga kepada Allah SWT yang selalu memberikan anugerahnya kepada kami. Terimakasih juga kepada para fans yang mendukung kami sampai sekarang, dan last but not least, keluarga yang selalu mendukung kami” ucap syukur Indro (22/03/22). “Harapan saya kepada Indonesian Comedy Awards, terutama GTV, agar terus dibuat kembali, dibuat rutin, karena hal ini akan memotivasi teman – teman komedian baik itu pelawak komedian panggung atau aktor komedi di televisi atau di film untuk terus berkarya. Terimakasih GTV” lanjut Indro kembali (22/03/22).

Selain Warkop DKI yang mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Awards, Sule berhasil keluar sebagai komedian terfavorit, setelah sebelumnya dinominasikan bersama Rina Nose, Cak Lontong, Komeng dan Wendi Cagur. H. Bolot dinobatkan sebagai Komedian/Grup Lokal Terfavorit, Dede Sunandar sebagai Komedian Target Terfavorit. Title Komedian Digital Terfavorit berhasil diraih oleh Fadhil Jaidi sementara gelar Konten Komedi Digital Terfavorit didapatkan oleh Arif Muhammad. Arafah berhasil keluar sebagai Komika Terfavorit dan Ayu Ting Ting dinobatkan sebagai Komedian Selebriti Terfavorit di Indonesian Comedy Awards 2022 kali ini.

BACA JUGA:Warkop DKI Dapat Lifetime Achievement Indonesian Comedy Awards 2022, Indro Sujud Syukur

Follow akun TikTok dan Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Ketinggalan nonton? Kamu bisa menyaksikan program Indonesian Comedy Awards 2022 kembali di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

#indonesiancomedyawardsgtv #komedi #awards #GTV

(dwk)