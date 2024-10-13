Momen Indro Warkop Ketemu Anak Almarhum Dono: Seneng Banget Mas Damar Mampir ke Rumah

JAKARTA – Indro, satu-satunya personel Warkop DKI yang tersisa, terus melanjutkan perjuangan rekan-rekannya, Dono dan Kasino, dalam berkarya di dunia hiburan. Hingga kini, Indro tetap eksis di dunia seni peran dan masih aktif sebagai komedian.

Dono Warkop dan Kasino Warkop telah tiada, namun persahabatan antara ketiganya seakan tak lekang oleh waktu. Bahkan, Indro tak pernah absen mengucapkan selamat ulang tahun kepada dua sahabatnya itu di unggahan Instagramnya.

Ikatan keluarga diantara mereka juga tetap erat sampai saat ini. Indro pun menganggap anak-anak Dono dan Kasino seperti anaknya sendiri.

Baru-baru ini, anak kedua mendiang Dono, Damar, bersama istrinya terlihat mengunjungi Indro di rumahnya. Momen hangat pertemuan yang terlihat seperti ayah dan anak itu dibagikan Indro melalui unggahan Instagram @indrowarkop_asli.

Indro Warkop mengaku begitu bahagia ketika bertemu dengan putra kedua mendiang sahabatnya itu, yang turut serta mengajak istrinya, Fauziah.

"Seneng banget Mas Damar & istri mampir ke rumah gaes," tulis pesan dalam video.

Tampak Damar menyalami Dono dan mereka berpelukan. Begitu pula dengan Fauziah. Damar berharap agar sosok yang telah dianggapnya sebagai ayahnya sendiri itu selalu sehat. Sementara itu, Indro pun meminta agar mereka selalu saling mendoakan.

"Sehat-sehat ya pak," ujar Damar saat menyalami Indro.

Tak lupa, Indro memberikan ucapan terima kasih kepada Damar dan Fauziah yang telah bersedia mengunjungi rumahnya untuk bersilaturahmi.

"Makasih kunjungannya Damar & Fauziah," tulisnya dalam keterangan unggahan.



