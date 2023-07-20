Indro Klaim Tak Dapat Royalti Penayangan Film Warkop DKI: Lebih dari 20 Tahun!

JAKARTA - Aktor dan komedian, Mahatkarta Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro Warkop membeberkan fakta mengejutkan. Dia mengklaim tak pernah menerima royalti sepeserpun dari pemutaran film Warkop DKI di televisi swasta selama 20 tahun terakhir.

"Mohon maaf nih, mohon maaf, saya harus sebut nih, Film Warkop yang diputar di Televisi, kami tidak pernah sepeserpun terima apa-apa dari mereka walaupun itu udah lebih dari 20 tahun ya," kata salah satu anggota grup lawak Warkop DKI itu dikutip dari video yang diunggah akun Twitter @OtkOil, Kamis (20/7/2023).

Indro kemudian menukil salah satu aturan terkait Hak Kekayaan Intelekual dan Hak Cipta. Dia menyebut, sebuah kontrak harus diperbaharui setelah 20 tahun.

"Karena gini, karena ada Undang Undang yang mengatakan 20 tahun itu kontrak harus diperbaharui. Tidak pernah, serius, Penghargaan Hak Kekayaan Intelektual, saya harus sebut nih, baru dipenuhi oleh Falcon Pictures," lanjutnya.