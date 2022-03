SEOUL - Aktris Jeon So Min dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 di tengah syuting drama terbarunya, Cleaning Up. Kabar tersebut dikonfirmasi agensi sang aktris, King Kong by Starship lewat keterangan resminya, pada 22 Maret 2022.

Sayang, agensi tersebut tak menjabarkan secara detail kapan sebenarnya Jeon So Min dinyatakan positif COVID-19. Namun sang aktris akan menyelesaikan masa karantinanya pada 24 Januari mendatang.

"Jeon So Min sudah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 dan selama masa karantina tidak menunjukkan gejala khusus," ungkap King Kong by Starship, dikutip dari Soompi, Rabu (23/3/2022).

Dengan begitu, bintang Running Man itu harus rehat syuting drama terbarunya, Cleaning Up. Drama itu merupakan proyek remake dari serial TV populer asal Inggris berjudul serupa yang juga dibintangi Yum Jung Ah, Kim Jae Hwa, Lee Moo Saeng, dan Na In Woo.

Meski harus menunda syuting dramanya, namun King Kong by Starship menegaskan, diagnosa Jeon So Min tersebut tidak akan memengaruhi jadwal syuting program Running Man yang juga dibintanginya.*

