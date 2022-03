KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia kembali menyambangi kediaman Haji Faisal untuk melihat kondisi Gala Sky Andriansyah, pada Selasa (22/3/2022). Usai bertamu dan melihat secara langsung kondisi fisik dan psikologis Gala, Arist Merdeka Sirait selaku ketua Komnas Anak mengatakan bahwa bocah 1,5 tahun itu berada dalam kondisi sangat baik.

Arist juga mengatakan bahwa perkembangan Gala Sky semakin signifikan. Apalagi, Gala Sky terlihat tidak takut saat harus berinteraksi dengan orang baru.

"Sejak saya pintu gerbang kemudian pintu rumah ini. Lalu ketemu dengan Gala saya menyimpulkan Gala menyambut kehadiran saya dan dalam keadaan baik," ujar Arist Merdeka Sirait, saat ditemui di Kawasan Jakarta Selatan Selasa (22/3/2022).

Arist sendiri mengaku kagum lantaran Gala Sky tidak menunjukkan rasa takut terhadap dirinya yang merupakan orang asing, saat bertamu ke kediamannya. Hal itulah yang akhirnya membuat Arist yakin bahwa Gala sangat tepat jika diasuh oleh keluarga Haji Faisal.

"Kenapa saya sebutkan keadaan baik? Dia tidak takut, nangis, tidak pura-pura tidur. Tetapi langsung tadi ibu Ima (psikolog anak) memberikan mainan, justru menambah semangat dan meyakinkan saya posisinya Gala dirumah Pak Haji Faisal menunjukkan perkembangan yang baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa kunjungan Komnas Perlindungan Anak Indonesia bersama ahli psikolog, dapat dijadikan rekomendasi perwalian untuk diajukan ke Pengadilan Agama. Sebab, ia sendiri mengetahui bahwa hingga saat ini Pengadilan masih belum bisa memutuskan, siapa yang berhak menjadi wali bagi Gala Sky.

"Kalau nanti dibutuhkan kalau ada upaya-upaya yang dilakukan Pak Faisal. Apakah perwalian dan sebagainya. Saya kira kehadiran kami dengan tim Komnas Perlindungan Anak sudah cukup menjadikan pertimbangan the best interest of the child itu visi kita yang pertama," timpalnya.

"Saya kira bisa di saksikan bahwa Gala dalam keadaan sehat," pungkasnya.

