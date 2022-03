BAND Varsity, pengisi acara Program RCTI+ "Kamus Ustadz Podcast", melahirkan sebuah single bertajuk "Dekat". Lagu ini rupanya mendapatkan respon positif dari rekan-rekan artis Indonesia.

Salah satunya adalah Ifan Seventeen. Ifan mengungkapkan bila lagu "Dekat" karya Varsity memiliki makna yang sangat mendalam.

"Selamat dan sukses ya untuk rilisnya single Varsity, ini lagunya bersamaan dengan novel berjudul Kutemukan Diriku, bagus dan terus berkarya," ujar Ifan Seventeen.

Tak hanya itu, single ini rupanya menjadi semacam soundtrack peluncuran novel berjudul "Kutemukan Dirimu" karya Rina Rinz. Ini menjadi pertama kalinya sebuah single menjadi "SIGN (a SOng In a Gorgeus Novel).

Hal ini juga memancing komentar positif dari Naga ex vokalis band Lyla yang menilai lagu ini bisa menjadi inspirasi. "Yang paling utama lagu Dekat ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk pendengarnya ya," ujar Naga Lyla. Roby Satria gitaris dan pencipta lagu-lagu Geisha juga merespon positif lagu Dekat dari Varsity. "Ya Allah bagus banget lagunya," komentar Roby lewat pesan singkat mengomentari lagu tersebut. Varsity sendiri diperkuat oleh Ang (vokal/gitar), Amin "Awe" (vokal), serta Riandi (keyboard) merupakan band yang mengusung lagu-lagu religi namun dengan sentuhan yang modern dan lebih universal sehingga mudah diterima semua kalangan. Band Varsity kini berada di bawah naungan ISJ Famous sebagai manajemen artis dan ISJ Music sebagai label.