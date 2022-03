AUDI Marissa pindah agama mengikuti suaminya, Anthony Xie. Yuk intip kemesraan pasangan suami istri ini yang sering bikin baper.

Kabar Audi Marissa pindah agama pun dibenarkan oleh sang suami. Pasangan ini memang tak canggung umbar kemesraan di laman Instagram.

Semesra apa ya potretnya? Yuk intip tiga fotonya berikut ini.

Rayakan Valentine

Audi mengunggah foto mesra berhadapan dengan suami dengan tag lokasi Korea Selatan. Ya, mereka berdua saling bermesraan saat mengunjungi salah satu taman di Korea.

Bukan itu saja, tepat di momen Valentine Februari lalu, Audi pun mengumbar kalimat cinta untuk sang suami. Wah, bikin baper kan?

"You make everyday feel like Valentine’s Day. I Love You 🤍," tulis Audi Marissa.

Liburan

Untuk membangun keharmonisan keluarga, Audi Marissa dan suami juga hobi liburan loh. Beberapa waktu lalu, mereka berkesempatan keliling Jawa Timur. Tak hanya berdua, mereka juga mengajak bayi laki-laki kesayangannya.

"Selesai liburan keluarga Xie di Batu, Malang. Saatnya kita otw ke Surabaya!! Siapa di sini yang tinggal di Surabaya? ☺️ Oh ya, kita seneng banget bisa ke Batu, cuacanya enak banget adem 🤍," kata Audi.





Kenangan menikah

"On this day, and every day, I am reminded why we are meant for each other. • 12 September 2020• #AXAMANIS," tambah Audi.

Momen menikah tentu menjadi hal yang membahagiakan untuk Audi dan Anthony Xie. Terlepas dari itu, tak lama pasca-menikah, Audi justru pindah agama ikut suami.

"Pasangan saya yang dulunya berkeyakinan lain, hari ini dia bisa menjadi murid Yesus dan saya bisa menikahinya menjadi suami istri," ucap Anthony, dikutip dari YouTube GKDI Bogor.