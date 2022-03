JAKARTA- Marcella Nursalim merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu ‘(I'm Your) Hoochie Coochie Man’ yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu ‘I'd Rather Go Blind’ dari Etta James ditonton sebanyak lebih dari 1,8 juta kali di YouTube channel X FACTOR ID.

Walaupun tereliminasi di panggung Gala Live Show pertama X Factor Indonesia, Marcella telah menyuguhkan penonton dengan penampilan yang tak terlupakan. Kini, ia pun aktif menghibur penggemar dengan video cover lagu.

Lewat YouTube channel miliknya, Marcella mengunggah video cover lagu ‘Besame Mucho’ ciptaan Consuelo Velázquez pada Sabtu (26/2/2022). Sambil bernyanyi, Marcella memamerkan keahliannya dalam bermain alat musik conga.

Kolom komentar pun dibanjiri dengan pujian dan dukungan dari para penggemar. Bagi yang sudah penasaran dengan penampilannya, yuk saksikan video lengkapnya hanya di YouTube channel Marcella Dee!

(nit)