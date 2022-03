RUMAH tangga penyanyi Mawar AFI dengan Steno Ricardo saat ini telah kandas. Delapan tahun menjalani biduk rumah tangga, Steno yang sudah memiliki tiga orang anak dari Mawar justru memilih untuk mengakhiri pernikahannya dan memilih untuk hidup bersama baby sitter.

Keputusan keduanya untuk berpisah, ditambah cepatnya pelaksanaan pernikahan Steno dengan baby sitter bernama Susi Latifah, rupanya disadari oleh anak sulungnya. Bahkan, sikap bocah yang baru berusia 7 tahun ini bisa dikatakan cukup posesif dengan sang ibunda yang telah tega diselingkuhi oleh ayahnya.

Hal itu diungkapkan oleh Mawar AFI dalam akun YouTube Ngobrol ASIX. Dalam obrolannya bersama Ashanty, Mawar menyebut bahwa anak laki-lakinya kerap menginterogasi dirinya usai berdandan.

"Anak cowok saya jadi posesif," kata Mawar AFI dikutip dari YouTube Ngobrol ASIX pada Kamis, 10 Maret 2022.

"Setiap kali saya udah dandan, 'mau kemana sih?'," sambungnya.

Pertanyaan putranya membuat wanita 36 tahun ini harus menjelaskan alasan dirinya berdandan. Termasuk kemana saja dirinya akan pergi.

"Aku bilang 'mau cari uang dong buat abang, kan mau beli drone'," ucapnya.

Tak berhenti sampai disitu, putranya yang kini jauh dari sang ayah rupanya juga merindukan figur seorang ayah. Bahkan, putranya juga tak segan menanyakan siapa kekasih dari ibundanya.

"Dia bilang 'do you have a boyfriend? Kan aku mau punya daddy baru'," tuturnya.

Mendengar permintaan anak laki-lakinya, wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini mengaku hanya bisa memberikan pengertian. Ia pun meminta putranya untuk sabar menantikan kehadiran sosok ayah baru untuknya.

"Hah ini pertanyaan apa anak 8 tahun? Sabar," pungkasnya.