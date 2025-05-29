Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Cinta Mawar AFI yang Berujung Happy Ending Usai Dilamar Kevin Wazeng

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |21:01 WIB
Kisah Cinta Mawar AFI yang Berujung Happy Ending Usai Dilamar Kevin Wazeng (Foto: IG Mawar)
JAKARTA - Penyanyi Mawar Dhimas Febra Purwanti atau yang akrab disapa Mawar AFI baru saja dilamar oleh sang kekasih, Kevin Wazeng pada Minggu, 25 Mei 2025. 

Momen lamaran tersebut pun berlangsung sangat romantis lantaran terjadi di tengah makan malam bersama. 

Prosesi lamaran tersebut pun membuat Mawar sangat bahagia. Sebab, sebelum menjalin kasih dengan Kevin, Mawar sempat mengalami lika-liku percintaan yang cukup berat. 

Mawar pernah menikah dengan seorang pelatih public speaking bernama Steno Ricardo. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai tiga orang anak. 

Namun, pernikahan mereka berujung cerai pada 7 Desember 2021. Sidang perceraian mereka sendiri di gelar di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat. 

Meski sudah berpisah, rumah tangga Mawar dan Steno nyatanya masih menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Steno menikahi Susi, baby sitter yang merawat anaknya dengan Mawar pada 21 Februari 2022. 

Ujian pun terus datang. Mawar harus menjadi ibu tunggal bagi anak-anaknya. Hal ini diketahui dari sejumlah unggahan bersama anak-anaknya di media sosial. Mawar juga sering tampil di acara televisi setelah kasus perceraiannya viral.

Di tengah perjuangannya, Mawar AFI memilih membuka hati. Dia mulai menjalin asmara dengan Kevin Wazeng. 

Semula, hubungan itu sempat ditutupi. Namun, keduanya mulai go public pada awal Maret 2025, sekitar tiga tahun setelah perceraian Mawar. 

Sosok Kevin Wazeng sendiri bukan berasal dari kalangan artis. Dia justru dikenal sebagai perawat yang bekerja di Amerika Serikat. 

 

