JAKARTA – Setelah mengungkap para pemeran awak kapal Topi Jerami di akhir tahun kemarin, layanan streaming Netflix kembali mengumumkan enam aktor tambahan yang akan bintangi serial adaptasi anime One Piece. Tak kalah beken, deretan aktor ini akan perankan tokoh pendukung yang sudah dikenal baik oleh para fans.

Meski dinanti oleh para penikmat anime, hingga kini Netflix masih pelit informasi soal jendela tayang dan penampilan perdana dari serial adaptasi mereka. Sembari menunggu, yuk kenalan dengan aktor-aktor yang akan ramaikan serial adaptasi One Piece.

1. Morgan Davies

Di industri perfilman dan pertelevisian, Morgan sudah berkarir sejak tahun 2008 lewat film Green Fire Envy dimana Ia berperan sebagai Brittany. Sudah mengantongi pengalaman dari empat film, empat serial televisi, dan deretan film pendek, Morgan sempat menjadi nomine kategori Aktor Terbaik di beberapa ajang penghargaan. Dalam serial One Piece, Morgan akan berperan sebagai Koby.

2. Ilia Isorelys Paulino

Ilia adalah aktris muda yang debut di dunia akting lewat film pendek berjudul Innovation yang dirilis pada tahun 2013 silam. Setelahnya, nama Ilia kembali muncul lewat film Queenpins yang tayang di tahun lalu dan melejit berkat serial The Sex Lives of College Girls yang tayang di HBO. Di serial One Piece, Ia akan berperan sebagai Alvida.

3. Aidan Scott

Semenjak membintangi film The Kissing Booth 2 pada tahun 2020 lalu, nama Aidan Scott mulai dikenal oleh penikmat film drama remaja. Debut di industri perfilman lewat film Action Point di tahun 2018, Aidan juga punya pengalaman syuting serial televisi lewat judul-judul sekelas Between the Devil dan dokumenter Abraham Lincoln. Nantinya, Aidan akan perankan tokoh Helmeppo di serial One Piece.

4. Jeff Ward Bagi pecinta serial Marvel, mungkin sudah tak asing dengan wajah Jeff Ward. Sempat menjadi aktor tetap di serial Agents of S.H.I.E.L.D. sejak tahun 2017 hingga 2020, Jeff juga sudah punya banyak pengalaman di televisi lewat serial Brand New Cherry Flavor, Law and Order, Channel Zero, dan Hacks. Dalam serial One Piece, Jeff akan berperan sebagai Buggy. 5. McKinley Belcher III Memulai karier aktingnya lewat serial Law and Order di tahun 2010 silam, McKinley Belcher kini dikenal berkat perannya sebagai Trevor Evans di serial Ozark. Sebelumnya, McKinley juga pernah beradu akting dengan Adam Driver dan Scarlett Johansson dalam film Marriage Story di tahun 2019. Di One Piece, McKinley akan perankan sosok Arlong. 6. Vincent Regan Satu lagi nama besar yang diundang dalam serial One Piece adalah Vincent Regan. Sudah tak asing bagi penggemar film laga dan drama, Vincent sudah berakting sejak tahun 1992 dan dikenal lewat film 90-an dan 2000-an seperti Black Beauty, Troy, 300, dan Clash of the Titans, serta akan turut membintangi film Aquaman and the Lost Kingdom di tahun ini. Di serial One Piece, Vincent akan perankan tokoh Garp.