Kabar gembira datang dari boygrup asal Korea Selatan, BTS. Mereka kembali memecahkan rekor dalam karier bermusik.

Melansir laman Soompi, Jumat (11/3/2022) video klip Boy In Luv ditonton 400 juta kali di YouTube. Ini menjadi video klip ke-17 RM cs yang ditonton sebanyak itu.

BTS sebelumnya telah mencapai tonggak sejarah tersebut dengan DNA, Fire, Dope, Fake Love, MIC Drop (Steve Aoki Remix), Blood Sweat & Tears, IDOL, Save Me, Boy With Luv, Not Today, Dynamite, Spring Day, Butter, ON (Film Manifesto Kinetik : Come Prima), Life Goes On, dan Permicion to Dance.

Boy In Luv dirilis pada 11 Februari 2014 sebagai judul lagu untuk mini album kedua BTS “Skool Luv Affair” dan sebelumnya mencapai angka 350 juta tampilan pada Oktober 2020. Selamat untuk BTS!

