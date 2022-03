JAKARTA – Film The Batman akhirnya tayang di bioskop seluruh dunia setelah diundur setahun akibat pandemi. Masih berhasil menyita perhatian masyarakat, film ini dikabarkan meraup pendapatan di atas Rp1,8 triliun lewat pekan pertamanya.

The Batman adalah film terbaru karya Matt Reeves yang menjadi inkarnasi teranyar sang manusia kelelawar di layar lebar. Terpisah dari jagat sinema DCEU milik Zack Snyder, film ini berkisah tentang tahun kedua Batman berpatroli di kota Gotham dan bertemu pembunuh berantai bernama The Riddler.

Menjadi film Batman yang minim aksi namun sarat misteri, The Batman dikabarkan berhasil meraup pendapatan sebesar USD128,5 juta alias Rp1,8 triliun lewat pekan pertamanya. Angka besar ini pun berhasil dicapai berkat malam pembuka The Batman yang berhasil meraih USD57 juta alias Rp820 miliar.

Debut dengan angka Rp1,8 triliun di bioskop domestik Amerika Serikat, The Batman kini menjadi film bulan Maret terbesar kelima sepanjang sejarah Hollywood; mengekori film-film besar sekelas Beauty and the Beast, Batman v. Superman, Captain Marvel, dan The Hunger Games.

Namun, meski berhasil menjadi film masa pandemi dengan pendapatan perdana tertinggi dari Warner Bros, The Batman masih belum berhasil mengungguli pendapatan pekan pertama dari beberapa film pendahulunya; The Dark Knight dan The Dark Knight Rises.

Di box office sendiri, The Batman kini berhasil menjadi film nomor satu dan menggeser Uncharted milik Sony ke posisi kedua dengan pendapatan sebesar USD100 juta alias Rp1,4 triliun setelah tayang tiga pekan. Di bawah mereka berdua, film Dog, Spider-Man: No Way Home, dan Death on the Nile berhasil melengkapi Top 5 box office Amerika Serikat di pekan ini.

Dibintangi Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz, dan Colin Farrell, film The Batman kini sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia. Bagi yang masih takut ke bioskop, film ini dijanjikan siap masuk layanan streaming HBO Max di pertengahan bulan April 2022.

(aln)