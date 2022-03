SEOUL- Im Siwan menunjukan dukungannya kepada Ukraina dengan berdonasi. Dia memberikan donasi untuk rakyat Ukraina yang terkena imbas Invasi Rusia dengan cara unik.

Melalui Instagram pribadinya, Im Siwan memposting gambar reservasinya untuk sebuah hotel di Kiev (Kyiv), yang merupakan ibu kota Ukraina. Dia memesan kamar selama sekitar satu bulan dari 7 Maret hingga 4 April.

“Halo, saya baru saja memesan hotel Anda selama sebulan, dan tentu saja, saya tidak akan berkunjung. Saya harap Anda dan orang-orang di Kiev akan aman," kata Im Siwan dikutip dari Instagram, Sabtu (5/3/2022).

Tindakan sang aktor dilakukan sebagai sarana untuk memberikan bantuan keuangan kepada warga Ukraina. Seperti Im Siwan, beberapa orang membayar akomodasi di Ukraina tetapi tidak tinggal di sana sehingga orang Ukraina dapat menerima bantuan ekonomi.

Selain itu, agensi Im Siwan, PLUM A&C membagikan aktor tersebut menyumbangkan KRW20 juta atau Rp 236 juta ke Kedutaan Besar Ukraina.

Im Siwan merupakan sekaligus anggota dari boyband ZE:A asal Korea Selatan yang dikenal melalui perannya di drama televisi Strangers From Hell atau Hell Is Other People, The King in Love, dan juga The Moon That Embraces the Sun.

(nit)