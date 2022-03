JAKARTA - Hari Raya Nyepi begitu ditunggu-tunggu oleh penganut agama Hindu. Para artis Indonesia yang menganut agama tersebut pun tentu tak ingin melewatkan momen Tahun Baru Saka 1944 ini.

Ada yang merayakan bersama keluarga tercinta, ada pula yang sama minta izin pada netizen untuk 'pamit' sejenak dari media sosial. Lantas siapa saja kah sebenarnya artis yang merayakan Nyepi ?

1. Ade Rai

Ade Rai memiliki nama asli I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha. Dari namanya pun sudah dapat diketahui artis sekaligus binaragawan itu berasal dari Bali.

Ya, Ade Rai pun turut merayakan nyepi. Dalam momen nyepi kali ini Ade Rai bahkan izin kepada followersnya untuk tak mengakses media sosial dalam satu hari.

"Teman-teman izin yaa, besok kamis Tahun Baru Saka , Izin off media sosial dan HP dulu yaa, see you on friday" Tulis Ade Rai, dikutip dari Insta Story.

2. Kadek Devi

Pesinetron cantik Kadek Devi adalah seorang penganut agama Hindu. Bersama sang suami yakni Dewa Yoga, pemilik nama asli Ida Ayu Kadek Devi ini turut merayakan nyepi.

3. Happy Salma

Happy Salma sudah memeluk agama Hindu sejak menikah dengan Tjokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa. Dalam perayaan nyepi kali ini, tampak Happy Salma begitu semangat.

Satu hari sebelum nyepi berlangsung, bintang film Ali dan Ratu Ratu Queens itu mengunggah insta story mengenakan pakaian adat Bali hendak melakukan upacara adat.

4. Westny DJ Ni Made Westny Dj atau Westny Dj menjadi salah satu artis yang tengah berbahagia menyambut hari raya Nyepi. Melalui instagramnya, Westny mengungkapkan rasa senangnya bisa melakukan Ogoh-Ogoh satu hari sebelum hari Nyepi berlangsung. "Akhirnya perayaan NYEPI berasa normal kembali, Selamat Raya Nyepi! Blessed be the new healing of 1944, the world is equally blessed" tulis Westny. 5. Mahalini Raharja Pelantun lagu 'Sisa Rasa' yang tidak lain adalah Mahalini diketahui menganut agama Hindu. Kekasih Rizky Febian itu pun turut memperingati hari raya Nyepi meskipun tak bisa menyambangi Bali. "Sedih nyepi gak di Bali, rahajeng rahinan nyepi sareng sami," tulis Mahalini di Instagram.