SEOUL - Aktor Squid Game, Wi Ha Joon positif terinfeksi COVID-19. Kabar tersebut pertama kali dirilis oleh Xportsnews dan kemudian dikonfirmasi oleh agensinya, MSteam Entertainment, pada 3 Maret 2022.

“Dia menjalani tes PCR pada 1 Maret 2022 dan menerima hasil positif pada keesokan harinya. Saat ini, dia sedang menjalani isolasi mandiri,” ujar agensi tersebut, dikutip dari Soompi, Kamis (3/3/2022).

Untuk menekan penyebaran COVID-19 di lokasi syuting, produksi drama K Project (sebelumnya Gyeongseong Creature) ditunda untuk sementara waktu. Dalam drama itu, dia beradu akting dengan Park Seo Joon dan Han So Hee.

Drama bergenre thriller itu berkisah tentang anak muda yang hidup di era di mana hak asasi manusia dirampas dari mereka. Hal itu membuat mereka harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan paling mendasar.

Selain K Project, Wi Ha Joon juga dikonfirmasi membintangi drama baru tvN, Little Women. Dalam drama itu, dia akan kembali beradu akting dengan aktris Kim Go Eun yang pernah bermain dengannya dalam The King: Eternal Monarch.*

BACA JUGA:

Wi Ha Joon dan Kim Go Eun Berpotensi Reuni dalam Drama Little Women

Momen Manis saat Angelina Sondakh Terima Bunga dari sang Putra

(SIS)