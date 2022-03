SAMUEL Cipta atau yang akrab dipanggil Sam merupakan jebolan Indonesian Idol X yang lolos sampai masuk ke babak 10 besar. Pada tahun 2020, Samuel merilis 2 buah lagu berjudul “Salah” dan “Tak Seindah Puisi”. Selain itu, ia juga aktif membuat cover lagu, salah satu cover yang paling berkesan yaitu duetnya dengan Agatha Chelsea.

Samuel Cipta telah menggaet banyak penggemar berkat suara indah dan penampilannya yang selalu memukau. Kali ini Samuel pun kembali menghibur penggemar dengan konten baru di YouTube channel miliknya. Samuel Cipta mempersembahkan segmen terbaru bertajuk ‘Sambuddy’. Dalam segmen ini, Samuel mengundang teman-temannya untuk ngobrol bareng bahas hal-hal menarik.

Pada episode terbaru ‘Sambuddy’, Samuel mengajak penyanyi cantik Mahalini Raharja untuk seru-seruan ngobrol bareng. Bersahabat karib, Samuel menyebutkan bahwa Mahalini merupakan salah satu teman curhatnya.

Keduanya pun membahas salah satu pencapaian Mahalini ketika wajahnya terpampang di salah satu billboard di New York Times Square. Mahalini Raharja terpilih menjadi Artist of the Month EQUAL Spotify Indonesia untuk bulan Januari 2022 dengan lagu ‘Sisa Rasa’. Wajar, penyanyi yang juga jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol X ini sudah menorehkan banyak karya dan prestasi yang patut diacungi jempol.

BACA JUGA:Samuel Cipta Ajak James Adam Diskusi Soal Konten Musik

Mahalini juga menceritakan makna dibalik single duet terbarunya bersama Nuca yang bertajuk ‘Janji Kita’. Mahalini menjelaskan bahwa lagu tersebut mengisahkan tentang cinta lama bersemi kembali alias CLBK. Samuel pun penasaran apakah kisah tersebut pernah terjadi di kehidupan cinta Mahalini.

“Lini tipe orang yang bisa CLBK gak?” tanya Samuel.

“Gue percaya akan adanya perubahan, tapi bukan perubahan pada sifat, tapi pola hidup atau pola pikir,” ujar Mahalini.

Bagi yang sudah penasaran dengan keseruan keduanya, yuk saksikan video lengkapnya hanya di YouTube channel Samuel Cipta Official!

https://www.youtube.com/watch?v=ODim5bENds8&t=42s

(dwk)