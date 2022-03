AYU Aulia kini nampak muak saat mendengar nama Zikri Daulay. Loh kenapa?

Sebelumnya kedekatan Ayu Aulia dan Zikry Daulay menjadi sorotan. Sekarang Ayu Aulia justru meminta netizen untuk berhenti membahas nama Zikri dengannya.

Hal ini terlihat dalam unggahan Insta Story saat membuka sesi tanya jawab sebelum tidur. Salah seorang netizen tampak penasaran dengan status hubungannya dengan Zikri saat ini.

"Sekarang statusnya apa sama Zikri?" tanya netizen dalam kolom pertanyaan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (1/3/2022).

Ayu Aulia tak menjawab secara gamblang terkait status hubungannya dengan mantan suami Henny Rahman itu. Dia hanya meminta para netizen untuk berhenti membahas Zikri. Ayu mengaku tak ingin dikait-kaitkan lagi dengan kehidupan sang aktor.

"Jangan bahas nama ini please.... Aku gak mau dikait-kaitin lagi," jawab Ayu Aulia.

Sebelumnya, Ayu Aulia dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri. Wanita yang pernah dekat dengan Zikri Daulay itu ditemukan dalam kondisi berdarah-darah usai menyayat lengannya di sebuah apartemen kawasan Jakarta Selatan pada 22 Februari 2022 lalu. Tak hanya itu, Ayu juga menenggak 50 butir paracetamol hingga overdosis.

Aksi percobaan bunuh diri Ayu ini kemudian dikaitkan dengan masalah asmara karena keluarga Zikri yang dikabarkan tak merestui hubungan mereka. Sementara dalam sebuah video, Zikri mengaku tak memiliki hubungan asmara apapun dengan Ayu.

"Saat ini hubungan kami baik-baik saja. Karena ini sudah way to far, jadi gue harus speak up. Gue sama beliau tidak pacaran. Beliau ditanya pun seperti itu tidak bisa menjawab, karena saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun," kata Zikri Daulay.