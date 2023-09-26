Ayu Aulia Tantang Gege Fransiska Adu Jotos di Ring Usai Dituding Pelakor

JAKARTA - Ayu Aulia tak terima dituding sebagai perebut suami orang alias pelakor oleh Gege Fransiska. Sang selebgram disebut berselingkuh dengan suaminya, Dheri Hero Rianto.

Alhasil, Ayu Aulia dan Gege Fransiska saling serang lewat media sosial. Namun kini, Ayu mengaku gerah dan menantang Gege untuk bertarung di ring tinju.

"Daripada (saling serang) di sosmed, mendingan di ring tinju aja. terbuka," ujar Ayu Aulia saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, langkah ini bisa membuatnya menggunakan media sosial secara bijak. Lebih baik bertarung langsung di ring tinju untuk adu kekuatan fisik.

"Enggak ada masalah, karena kami buktinya enggak perlu bales (komentar di sosmed). Jadi enggak perlu pake bales lewat sosmed, karena gunakanlah sosmed dengan bijak," jelas Ayu Aulia.

Lebih lanjut, perempuan 30 tahun ini menunjukkan sebuah bukti baru bahwa Gege Fransiska diduga telah menikah dengan seorang pria asal Cianjur, Jawa Barat.

Atas hal ini, dapat dikatakan bahwa Ayu Aulia tidak merebut suami Gege Fransiska, Dheri Hero Rianto. Sebab, hubungan antara kedua pasangan suami istri itu memang telah berakhir alias berpisah satu sama lain.

"Ternyata yang namanya inisialnya D, ini sudah menikah dan mantan suaminya, katanya suaminya telah aku rebut. Tapi aku tau foto ini di Cianjur (suami baru Gege Fransiska)," imbuhnya.