Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Aulia Tantang Gege Fransiska Adu Jotos di Ring Usai Dituding Pelakor

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:28 WIB
Ayu Aulia Tantang Gege Fransiska Adu Jotos di Ring Usai Dituding Pelakor
Ayu Aulia tantang Gege Fransiska adu jotos di ring tinju. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Aulia tak terima dituding sebagai perebut suami orang alias pelakor oleh Gege Fransiska. Sang selebgram disebut berselingkuh dengan suaminya, Dheri Hero Rianto.

Alhasil, Ayu Aulia dan Gege Fransiska saling serang lewat media sosial. Namun kini, Ayu mengaku gerah dan menantang Gege untuk bertarung di ring tinju.

"Daripada (saling serang) di sosmed, mendingan di ring tinju aja. terbuka," ujar Ayu Aulia saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, langkah ini bisa membuatnya menggunakan media sosial secara bijak. Lebih baik bertarung langsung di ring tinju untuk adu kekuatan fisik.

"Enggak ada masalah, karena kami buktinya enggak perlu bales (komentar di sosmed). Jadi enggak perlu pake bales lewat sosmed, karena gunakanlah sosmed dengan bijak," jelas Ayu Aulia.

Lebih lanjut, perempuan 30 tahun ini menunjukkan sebuah bukti baru bahwa Gege Fransiska diduga telah menikah dengan seorang pria asal Cianjur, Jawa Barat.

Atas hal ini, dapat dikatakan bahwa Ayu Aulia tidak merebut suami Gege Fransiska, Dheri Hero Rianto. Sebab, hubungan antara kedua pasangan suami istri itu memang telah berakhir alias berpisah satu sama lain.

"Ternyata yang namanya inisialnya D, ini sudah menikah dan mantan suaminya, katanya suaminya telah aku rebut. Tapi aku tau foto ini di Cianjur (suami baru Gege Fransiska)," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132732/ayu_aulia-gK2o_large.jpeg
Ayu Aulia Penuhi Panggilan Bareskrim soal Laporan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032374/ayu_aulia-4bDw_large.jpeg
Ayu Aulia Laporkan Stylist Siti Badriah Usai Dituding Bawa Kabur Sembilan Koleksi Baju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/33/2908333/gege-fransiska-bantah-menganiaya-ayu-aulia-gak-pernah-sentuh-kulit-dia-ze4s4MloEB.jpg
Gege Fransiska Bantah Menganiaya Ayu Aulia: Gak Pernah Sentuh Kulit Dia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/33/2907258/kronologi-dugaan-penganiayaan-gege-fransiska-terhadap-ayu-aulia-lsPSTKPsrI.jpg
Kronologi Dugaan Penganiayaan Gege Fransiska terhadap Ayu Aulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/33/2906846/ayu-aulia-diperiksa-terkait-kasus-penganiayaan-dan-pencemaran-nama-baik-NfcYfQAAEl.jpg
Ayu Aulia Diperiksa Terkait Kasus Penganiayaan dan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/33/2888149/geram-disebut-pelakor-ayu-aulia-isyaratkan-bakal-laporkan-gege-fransiska-GfDhAoPNIn.jpg
Geram Disebut Pelakor, Ayu Aulia Isyaratkan Bakal Laporkan Gege Fransiska
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement