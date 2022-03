PASANGAN suami istri, Fedi Nuril dan Calysta Vanny, saat ini tengah menanti kelahiran anak ketiga mereka. Bahkan pasangan yang menikah pada 2016 ini hanya tinggal menghitung hari menuju momen kelahiran anak ketiga mereka.

Melalui akun Instagramnya, bintang film Ayat Ayat Cinta itu mengaku sudah tidak sabar menantikan kelahiran dari anak ketiganya. Bahkan ia pun meminta doa pada masyarakat untuk kelancaran persalinan yang akan dilalui oleh sang istri.

"Bismillah, sudah nggak sabar untuk ketemu adiknya Hasan dan Aksa. Mohon doa teman-teman semua," tulis Fedi Nuril pada keterangan fotonya bersama sang istri.

Vanny sendiri diketahui sudah sempat membocorkan bahwa anak ketiganya akan lahir pada Maret 2022 ini. Hal itu diungkapkan olehnya pada Oktober 2021 kemarin, saat mengumumkan kehamilannya.

Hal itu lantas membuatnya juga ikut tidak sabar untuk bisa kembali menjalani proses persalinan. Terutama untuk bisa melihat wajah dari anak ketiganya.

"Whaaa.. the day is getting closer. pandemi 2 tahun, Insya Allah melahirkan juga 2x Bismillah.. bismillah.. Can't wait to see youu kaya gimana lagi ya ini kira-kira perpaduan wajahnya?," tulis Vanny.

Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui apa jenis kelamin dari calon anak ketiga Fedi dan Vanny. Akan tetapi, pasangan yang sempat menjalani taaruf ini sudah memiliki dua orang anak laki-laki yang lahir pada 2017 dan 2020 lalu.