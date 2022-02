JAKARTA- Felicya Angelista kembali melakukan klarifikasi, terkait dirinya akan disomasi oleh Hotman Paris karena telah memparodikan pengacara kondang tersebut tanpa izin. Ia mengatakan, bermula ketika ada salah satu temannya yang memberikan challenge kepadanya, supaya bisa ikut ke Paris.

“Kemarin itu pas aku lagi perawatan, temen aku datang. Memang dia itu pengen banget ikut ke Paris. Terus kemarin-kemarin aku dapat challenge supaya dia itu bisa ikut ke Paris,” kata perempuan yang akrab disapai Feli tersebut saat press konferensi Revela The Beauty of Scarlett to The World secara virtual, Rabu (23/02/22).





Feli tidak menyangka, ternyata temannya mendandani dirinya malah seperti gata Hotman Paris, memakai setelan jas pink, hingga cincin-cincin yang biasa dipakai pengacara tersebut.

Sampai akhirnya Feli mendapatkan kabar, kalau dirinya akan disomasi oleh Hotman Paris karena telah memparodikannya tanpa izin, dan terlihat sepereti badut. Kemudian Feli langsung menghubungi Hotman untuk mengklarifikasi semua, dan menyelesaikan kesalahpahaman supaya tidak berlarut-larut.

“Tapi kan kalau masalah dibiarin berlarut-larut akan panjang, aku langsung hubungi dan supaya bisa ketemu langsung. Puji Tuhan udah selesai masalahnya, tapi banyak juga yang komen S3 marketing, kalau bisa jadi kaya gitu ya Amin,” tuturnya. Feli juga mengatakan dan memohon kepada Hotman, agar dirinya benar-benar tidak jadi disomasi. Istri Caesar Hito itu memelas, bahwa dirinya benar-benar menyesal dan baru saja punya anak yang tidak mungkin ditinggalkan. “Aku takut, aku diem aja, aku gak tahu mau ngomong apa. (Sampe bilang) maafin aku, aku baru punya anak, jangan disomasi. Langsung ngerti sih, karena aku bener-bener ngejelasin minta maaf gak ada maksud untuk mengejek. Bang hotman bilang, kenapa kamu jadi badut? Pake cincin, cincin gue 6 M," pungkasnya.