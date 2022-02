JAKARTA- Mantan bintang panas, Maria Ozawa tampaknya sudah tidak sabar bertemu Vicky Parestyo. Dia kembali mengirimkan video untuk mantan suami Kalina Octaranny tersebut.

Dalam video yang diunggah, Vicky Prasetyo tersebut perempuan asal Jepang itu mengaku berharap pandemi segera berakhir. Pasalnya dia ingin terbang ke Indonesia untuk bertemu Vicky Prasetyo.

"Hai Vicky, aku berharap pandemi Covid-19 berakhir sesegera mungkin, jadi kamu bisa jemput aku di bandara, lalu kita bisa bersenang-senang di Indonesia," kata Maria Ozawa dalam video yang diunggah Vicky Prasetyo di Instagram, belum lama ini.

"Aku rindu sekali, Tuham memberkati," imbuhnya.

Mendapatkan video tersebut, Vicky Prasetyo pun langsung kegirangan. Dia mengaku akan menunggu kehadiran sang mantan bintang panas tersebut.

"Gladiator siap menunggu kamu, Maria Ozawa. Nanti aku ajak makan bakso, ya, sayang," kata Vicky.

Unggahan tersebut pun kemudian langsung ramai dikomentari oleh warganet. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan komentar menggelitik sekaligus bikin otak traveling.

"Aku siap disuruh otw beli obat kuat," kata warganet.

"Keknya ini baru akan menemukan lawan yang pas hulala can't wait, bro, to see you guys rock and roll wkwkwkm" celetuk yang lain.

"Bakal ada film baru nih," imbuh warganet.

"Jangan lupa banyakin minum jamu sama telor ayam kampung, ya, mang, biar bisa round," kata yang lainnya.