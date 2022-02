SEOUL - Doyoung NCT menjadi pemeran utama dalam drama romantis terbaru TVING, To X Who Doesn’t Love Me. Hal itu dikonfirmasi oleh agensi sang idol, SM Entertainment, pada 21 Februari 2022.

Drama tersebut berkisah tentang sebuah buku tulis ajaib yang bisa membuat siapa saja jatuh cinta dengan orang lain hanya dalam waktu sebulan. Doyoung akan berperan sebagai Jung Shi Ho, karakter utama dalam drama tersebut.

Karakter tersebut digambarkan sebagai mahasiswa dengan trauma masa lalu. Dia kemudian mengetahui sahabatnya, Seo Hee Soo memiliki buku ajaib yang akan digunakan untuk mendapatkan pacar selama 1 bulan.

“Aku bersyukur bisa mendapat kesempatan berharga lain di dunia akting. Demi penggemar dan orang-orang yang percaya padaku, aku akan melakukan yang terbaik dalam drama ini,” ujarnya dikutip dari Soompi, Senin (21/2/2022).

Tahun lalu, Doyoung NCT memulai debut aktingnya lewat web drama, Midnight Cafe 3: The Curious Stalker. Dia kemudian menambah pengalamannya dengan terlibat dalam pertunjukan musikal Marie Antoinette. Doyoung akan beradu akting dengan aktris Han Ji Hyo yang berperan sebagai Seo Hee Soo dalam drama To X Who Doesn't Love Me. TVING menjadwalkan akan menayangkan drama tersebut pada Juni mendatang.*