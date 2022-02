MILLEN Cyrus mengaku sering dihina-hina publik terkait orientasi seksual maupun keputusannya berpenampilan bak wanita. Namun ia merasa sudah kebal menghadapi para penghina dari berbagai kalangan.

"Dalam situasi abcd aku udah sangat kebal. Kebalnya itu adalah kaya ibaratnya hatiku itu beton yang sudah tidak bisa dijatuhkan" ujar Millen dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Jumat (18/2/2022).

Menurut Millen, ia sudah paham betul tindakan apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan celotehan pedas dari netizen maupun orang sekitar. Millen tak ingin mengambil langkah gegabah dan pada akhirnya timbul penyesalan.

"Kalau kamu jahat, aku udah tau langkah-langkah apa yang harus aku lakuin. Aku berpikir lebih jernih dan tidak mau ambil risiko, ujung-ujungnya ada problem dan nyesel. Aku lebih memikirkan jangka panjang bukan jangka pendek," lanjutnya.

Millen mengatakan selain ujaran kurang menyenangkan yang ia dapat, dirinya juga harus berjuang menghadapi berbagai masalah. Mulai dari kisruh dalam keluarga hingga kasus narkoba yang menjerat Millen beberapa waktu lalu.

Tapi Millen tetap bertahan dan selalu mencari solusi untuk setiap permasalahan pahit yang menghujaninya. Bagi Millen, ada orang-orang tertentu yang membuatnya ogah menyerah pada jalan hidup.

"Pertama mama pasti, i wanna make my mom happy and make a lots of money, aku udah punya rumah alhamdulillah. dan lebih membuat aku gak ingin give up adalah support love, someone," ucap Millen.

Adapun 'someone' yang dimaksud Millen adalah seorang pria spesial dalam hidupnya. Millen membeberkan pria tersebut selalu ada untuknya di titik terendah sekalipun.

"Aku inget dia bantu aku di rehab, (di titik terendah) dia doang yang ada, temen aku gak ada. that's why im still love him," pungkasnya.