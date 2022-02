SEOUL - Yoo Jae Suk, Oh Na Ra, Jessi, Jeon So Min, Lee Sang Yeob, dan Lee Mijoo akan kembali menyapa penggemar The Sixth Sense lewat musim ketiga yang akan memulai debutnya pada Maret mendatang.

Jadwal tayang tersebut dikonfirmasi oleh tvN, pada 18 Februari 2022. “The Sixth Sense 3 akan tayang pada 11 Maret 2022. Program itu akan menggantikan slot tayang Work Later, Hike Now,” ungkap tvN dikutip dari Soompi, Jumat (18/2/2022).

Program The Sixth Sense memulai debutnya di tvN, pada 3 September 2020. Kala itu, program itu dibintangi Yoo Jae Suk, Oh Na Ra, Jessi, Jeon So Min, dan Lee Mijoo. Popularitas program itu membuat tvN menggarap musim keduanya.

Kemudian pada 25 Juni 2021, tvN kembali menayangkan musim kedua The Sixth Sense dengan satu bintang tambahan. Lee Sang Yeob kemudian bergabung dan berhasil mencuri perhatian penonton berkat chemistry apiknya dengan member lainnya.

tvN kemudian mengumumkan rencana penggarapan The Sixth Sense 3 pada 27 Desember 2021. Dengan formasi yang sama dengan musim kedua, program ini memulai syuting pada Februari 2022.*

