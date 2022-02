NAYSILLA Mirdad berteman baik dengan Gisel, bahkan mereka berdua pernah liburan bersama. Sat menyisir laut naik kapal, mereka pamer pose seksi.

Nay nampak berbikini bermotif floral dengan bawahan yang juga seksi. Ia duduk di sebelah Gisel di ujung kapal.

Nay sangat akrab dengan Gisel. Mereka masing-masing melempar senyum khasnya. Mereka juga sednag asyik menyaksikan atraksi lumba-lumba yang begitu menyenangkan.

"Smile and the world smiles with you 🐬 #blessed," tulis Nay di kolom caption.

Body seksi Naysilla juga mengundang banyak komentar netizen. Bahkan ada juga yang khawatir dengan penampilan Nay yang kulitnya bisa menghitam karena panas-panasan di laut. "Wowwww😮😮😮❤️," tulis lyd*** "Hati hati gosonggg 🔥

"Hati hati gosonggg 🔥," tulis warganet. "Awas digigit lumbalumba kak😄," kata tri*** "Lumba2 tw aja yg mana yg cantik😁 di speed boat kami nggak' ada yg mw Main ehh," tulis ric** "Lumba-lumba tahu mana yang seksi," kata yang lain.