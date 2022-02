TERKENAL karena kemunculannya bersama Sunda Empire, Lord Rangga kini kembali bikin heboh jagad maya. Rupanya sang Lord kini menyanyikan sebuah lagu bertajuk "Ujug Ujug (Ada Apa Kamu)".

Dengan ocehan dan pemikiran yang out of the box, sang lord yang bernama asli Rangga Sasana mengungkapkan bila tujuannya menyanyikan lagu tersebut adalah ingin memberikan nasehat kepada masyarakat Indonesia.

"Salam damai jaya-jaya, jadi lagu ini adalah sebuah nasehat kepada para pejabat, kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu harus sopan, karena budaya kita budaya tinggi," terang lord Rangga dalam konferensi pers launching all artis ISJ Music x ISJ Famous di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Pernah mendekam di tahanan karena dianggap menyebarkan berita hoax, tidak membuat sang lord menjadi ciut di depan kamera. Justru kini ia semakin lantang berbicara lewat jalur musik.

"Musik itu budaya, lewat budaya kita juga bisa menyampaikan pesan yang positif kepada masyarakat," ungkapnya menyampaikan alasan kini memilih bermusik.

Lagu Lord Rangga bertajuk Ujug Ujug (Ada Apa Kamu) merupakan lagu dengan genre pop-koplo-edm yang dikemas dengan kocak. Tak sampai disitu, lirik dan video yang diusung juga menampilkan sindiran keras pada pejabat seperti Arteria Dahlan dan Edi Mulyadi yang belum lama ini ramai menjadi buah bibir pemberitaan. Tidak sendiri, di bawah naungan ISJ Music dan ISJ Famous, beberapa artis lain juga turut melakukan launching antara lain Tarakanalada (band rock alternativ), Sentosa (band pop melayu), dan Bos-Q yang merupakan penyanyi-komedian yang lagunya tengah viral di sosial media. "Diharapkan dengan adanya ISJ Music dan ISJ Famous, kita dapat meramaikan industri musik Indonesia dengan warna-warna baru yang khas dan berkarakter," harap Adzee Ridwan selaku Owner ISJ Music dan ISJ Famous.