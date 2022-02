SEOUL- Idol sekaligus aktor Park Ji Hoon dikabarkan digaet untuk membintangi drama baru berjudul Weak Hero. Ia berpotensi tinggi untuk memerankan karakter utama drama tersebut.

Melansir Allkpop, Rabu (16/2/2022), Weak Hero merupakan serial yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama. Drama ini berkisah tentang siswa SMA kutu buku yang menggunakan kecerdasannya untuk melawan para pelaku bully di sekolah.

Park Ji Hoon mendapat tawaran untuk memerankan Yeon Si Eun, seorang siswa berprestasi. Bertubuh lemah, Yeon Si Eun harus memutar otak untuk melewati berbagai rintangan di sekolahnya.

Weak Hero akan menjadi drama bertema sekolah pertamanya sejak debut. Mantan personel Wanna One itu pertama kali mendapat peran karakter utama dalam proyek terbaru terbarunya, At A Distance, Spring Is Green.

Sebelum terkenal lewat Wanna One, Park Ji Hoon telah debut sebagai aktor cilik pada tahun 2006, lewat drama sejarah Jumong. Selama kariernya, ia telah banyak muncul dalam berbagai drama, seperti The King and I, Flower Crew: Joseon Marriage Agency, dan At A Distance, Spring Is Green.

(nit)