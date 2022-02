SEOUL- Aktris Park Bo Young berdonasi KRW50 juta atau Rp599 juta untuk anak kurang mampu di hari ulang tahunnya ke-32 pada 12 Februari silam. Kabar tersebut diungkapkan oleh LSM non-pemerintah G-Foundation.

Melansir laman Soompi, Senin (14/2/2022) donasi Park Bo Young tersebut akan digunakan untuk mendanai kit dengan produk sanitasi untuk gadis remaja kurang mampu.

Ini bukan pertama kalinya Park Bo Young berdonasi untuk anak perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pada hari ulang tahunnya tahun lalu, dia menyumbangkan KRW30 juta won kepada LSM Good Neighbors.

Tidak hanya itu, dia sebelumnya menunjukkan dukungan untuk petugas pemadam kebakaran, Community Chest of Korea, dan Korea Disaster Relief Association. Park Bo Young saat ini sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama baru oleh sutradara “All of Us Are Dead.”

(nit)