Gara-Gara Gosip Pacaran, Park Bo Young Dicuekin Kim Hee Won selama Setahun

SEOUL - Bagi Park Bo Young, rumor asmara ternyata bisa merusak hubungan antarartis. Pengalaman itu dituturkannya saat menjadi bintang tamu channel YouTube musisi Jung Jaehyun.

Pengalaman itu, menurut sang aktris, terjadi pada 2020. Saat itu, dia digosipkan berpacaran dengan aktor senior Kim Hee Won, setelah tepergok bersama di sebuah kafe.

“Aku itu sangat dekat dengan Kim Hee Won sunbae (senior). Saking dekatnya, kami sempat digosipkan pacaran,” kata aktris Strong Woman Do Bong Soon tersebut dikutip dari Koreaboo, Selasa (11/2/2025).

Akibat gosip tersebut, Hee Won memutus komunikasi dengan Bo Young. “Sunbae merasa tidak enak padaku karena gosip itu. Dia bahkan sampai berhenti menghubungiku selama setahun,” ujarnya.

Gara-Gara Gosip Pacaran, Park Bo Young Dicuekin Kim Hee Won selama Setahun. (Foto: W)

Namun sikap dan usaha Park Bo Young berhasil menyelamatkan persahabatan mereka. Aktris 34 tahun itu meyakinkan Kim Hee Won bahwa gosip seperti itu tidak akan merusak persahabatan mereka.

“Aku bilang pada sunbae, ‘Kau pikir hal seperti itu akan menghancurkan persahabatan kita?’ Aku bahkan sampai bilang, dia membuat aku sangat marah,” ujar sang aktris.

Pada akhirnya, Kim Hee Won dan Park Bo Young kembali bertemu dan hang out bareng. Dalam pertemuan itu, sang aktris mengaku, menerima buku skrip dari Hee Won.

“Sunbae bilang, ‘Aku sedang mengerjakan proyek ini. Coba kau baca-baca. Aku akan menjadi sutradara dalam series itu. Bergabunglah kalau kau tertarik’,” tutur Bo Young menirukan ucapan sang aktor.