SEOUL- Park Bo Young dikabarkan mendapat tawaran drama baru garapan sutradara All of Us Are Dead, Lee Kyu Jae. Drama bergenre keluarga itu berjudul Morning Arrives at the Psychiatric Ward Too.

Melansir laman Allkpop, Jumat (4/2/2022) drama ini diadaptasi dari novel best-selling berjudul sama, yang berkisah tentang pengalaman seorang perawat yang ditugaskan di bangsal psikiatri rumah sakit.

Park Bo Young, yang pernah membintangi Oh My Ghost, Strong Woman Do Bong Soon, dan Doom at Your Service, mendapat tawaran memerankan suster Jung Si Na.

Sutradara Lee Kyu Jae baru-baru ini menggemparkan dunia lewat drama zombie All of Us Are Dead. Ia juga telah menggarap banyak drama, seperti Fashion 70s, Beethoven’s Diary, dan film Intimate Strangers.

(nit)